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Уснувший таксист протаранил три машины, а затем опрокинулся на крышу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/usnuvshij-taksist-protaranil-tri-mashiny-a-zatem-oprokinulsya-na-kryshu-v-sochi
Уснувший таксист протаранил три машины, а затем опрокинулся на крышу в Сочи
Фото пресс-службы УВД Сочи

Авария произошла утром 1 апреля на улице Мира около выезда с аэропорта в Адлере.

Известно, что водитель службы такси на автомобиле JAC врезался в три припаркованные машины: Mercedes, Haval и ВАЗ-2110. После этого JAC продолжил движение и опрокинулся на крышу.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что таксист уснул за рулем. В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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