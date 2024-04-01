Уснувший таксист протаранил три машины, а затем опрокинулся на крышу в Сочи

Авария произошла утром 1 апреля на улице Мира около выезда с аэропорта в Адлере.

Известно, что водитель службы такси на автомобиле JAC врезался в три припаркованные машины: Mercedes, Haval и ВАЗ-2110. После этого JAC продолжил движение и опрокинулся на крышу.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что таксист уснул за рулем. В результате происшествия он получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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