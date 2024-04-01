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После ДТП с маршруткой в Геленджике четверо пострадавших находятся в больнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-dtp-s-marshrutkoj-v-gelendzhike-chetvero-postradavshih-nahodyatsya-v-bolnitse
После ДТП с маршруткой в Геленджике четверо пострадавших находятся в больнице
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Авария произошла 31 марта около 17:40 на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota не уступил дорогу маршрутке с пассажирами, в результате чего она опрокинулась на бок.

Вице-мэр Геленджика Янина Скорикова уточнила, что в результате ДТП с маршруткой на Грибоедова в основном пострадали пожилые люди. На месте работали три бригады скорой помощи.

«Медицинская помощь была оказана девяти пострадавшим. Сейчас в городской больнице находится четыре человека с травмами различной степени тяжести», — написала Скорикова в Telegram.

Вице-мэр Геленджика отметила, что один из пострадавших в аварии находится в отделении реанимации.

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