Водитель иномарки снес опору ЛЭП, оставив без света жителей Краснодара

Дорожное происшествие случилось в ночь на 1 апреля в станице Елизаветинской.

Известно, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением во время движения и снес опору воздушной ЛЭП. В результате ДТП часть жителей станицы на время остались без электричества.

Энергетики начали восстановительные работы на этом участке. Поврежденную опору ЛЭП заменят. Во время проведения работ возможно ограничение электроснабжения, сообщает пресс-служба «Россети Кубань».

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