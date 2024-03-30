Два человека погибли в лобовом ДТП под Армавиром

Смертельная авария произошла днем 30 марта въезде в станицу Бесскорбную на трассе «Армавир — Отрадная».

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на обочину, машину занесло, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с газелью «Луидор», которая ехала во встречном направлении.

В результате аварии 29-летний водитель и 40-летний пассажир легковушки, пассажир грузового автомобиля пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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