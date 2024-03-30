Мужчина протаранил 7 машин на угнанной «Газели» в Краснодаре

Водитель грузовой машины, которая оформлена на частное лицо, подъехал к магазину в районе улицы Промышленной, чтобы разгрузить товар.

Мужчина оставил грузовик незапертым с ключом в замке зажигания. Этим воспользовался неизвестный — он сел в машину и уехал на ней в сторону улицы Садовой.

На Садовом мосту угонщик столкнулся с четырьмя автомобилями, пытаясь проехать между рядами, а после врезался еще в три машины на улице Крупской, после чего бросил грузовик и скрылся.

В результате действий злоумышленника пострадали два автомобиля «Газель», в том числе угнанный, а также шесть иномарок.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас его разыскивают, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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