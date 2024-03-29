Пьяный мужчина угнал машину и уехал кататься на ней по Сочи

Пикап Great Wall с ключами в замке зажигания 26-летний житель Санкт-Петербурга заметил на улице Московской города-курорта.

Мужчина сел в иномарку, завел ее и уехал кататься по городу. Спустя несколько минут из магазина вышел владелец внедорожника и обнаружил, что машины на оставленном месте нет. О случившемся он сообщил в полицию.

Сотрудники ДПС оперативно нашли машину на улице Пластунской и задержали угонщика. По внешним признакам молодой человек был пьян, что подтвердило освидетельствование.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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