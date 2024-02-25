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В Лабинске 18-летний парень угнал машину и попал в ДТП, опрокинув автомобиль

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinske-18-letnij-paren-ugnal-mashinu-i-popal-v-dtp-oprokinuv-avtomobil
В Лабинске 18-летний парень угнал машину и попал в ДТП, опрокинув автомобиль
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С сообщением об угоне в полицию обратился местный житель. Вечером он оставил свой автомобиль возле дома, а утром машины уже не было.

В ходе розыска полицейские на одной из улиц обнаружили автомобиль заявителя с механическими повреждениями. По подозрению в угоне задержали 18-летнего местного жителя.

Оказалось, что парень проходил мимо дома, заметил незапертый автомобиль и угнал его, поехав в соседний район. Во время поездки молодой человек не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. После этого она протаранила припаркованный автомобиль.

Несмотря на механические повреждения автомобиля, парень смог доехать обратно в Лабинск, где бросил машину на одной из улиц и скрылся.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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