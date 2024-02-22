Полицейские устроили погоню за пьяным угонщиком в Туапсинском районе

С заявлением об угоне в полицию Туапсинского района обратился местный житель. Мужчина рассказал, что оставил свой ВАЗ-21099 недалеко от места работы, а уже через час машину на парковке не обнаружил.

Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей, составили ориентировку на розыск автомобиля и передали всем дежурным нарядам.

Вскоре сотрудники ДПС заметили автомобиль на одной из улиц города. На требование правоохранителей остановиться водитель не отреагировал. Он только прибавил скорость.

В результате погони полицейские остановили машину на улице Бондаренко и задержали водителя. Им оказался 23-летний приезжий из Иркутской области. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что подозреваемый проник в салон незапертого автомобиля, запустил двигатель ключом, находившемся в замке зажигания, и уехал кататься по городу. Также установлено, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские изъяли машину и вернули законному владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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