Парень угнал машину знакомого под Армавиром, врезался на ней в клумбу и убежал

Преступление произошло в станице Бесскорбной. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2111, который он накануне оставил возле дома, исчез. Вскоре пропавшую машину нашли на одной из улиц станицы. Оказалось, что ее угнал 22-летний знакомый владельца автомобиля. Его задержали по месту жительства в Армавире.

Выяснилось, что в тот вечер молодой человек заметил машину. Она оказалась незапертой, а ключ находился в замке зажигания. Парень решил прокатиться по станице, но не справился с управлением и врезался в цветочную клумбу. После этого он скрылся.

На молодого человека завели уголовное дело за незаконное завладение автомобилем без цели хищения. Автомобиль вернули владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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