Парень угнал машину у мачехи и врезался на ней в столб в Абинском районе

В аварии в районном центре на угнанной машине пострадали сам водитель и его пассажир.

По данным следствия, 19-летний житель Абинска ночью взял автомобиль «ВАЗ-21099» своей мачехи и уехал с друзьями кататься по району.

На одной из улиц города машину заметили сотрудники ДПС и попытались ее остановить, но молодой человек проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Он не справился с управлением и въехал в столб. В результате аварии пострадал сам водитель и его 20-летний пассажир.

Возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем и нарушении правил дорожного движения. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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