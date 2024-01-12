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На Кубани пьяный мужчина угнал у коллеги машину и поехал на ней за продуктами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pyanyj-muzhchina-ugnal-u-kollegi-mashinu-i-poehal-na-nej-za-produktami
На Кубани пьяный мужчина угнал у коллеги машину и поехал на ней за продуктами
Фото t.me/gibdd123region

Инцидент произошел в станице Пшехской Белореченского района.

По данным следствия, 45-летний житель поселка Заречного пришел на работу пьяным. На стоянке предприятия он заметил незапертый автомобиль коллеги. Обнаружив ключ в замке зажигания, мужчина завел машину и поехал в магазин за продуктами.

Он не справился с управлением и врезался в столб электропередачи. Там его и задержали сотрудники полиции. На подозреваемого завели уголовное дело, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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