Угонщик не вписался в поворот и опрокинул машину в кювет в Сочи

Инцидент произошел на улице Дарвина в поселке Кудепста города-курорта.

Молодой человек вскрыл микроавтобус Nissan, замкнул провода, завел машину и отправился кататься по городу. Однако проехать он смог всего 300 метров — дальше не удалось войти в поворот. Автомобиль опрокинулся на бок, а угонщик сбежал.

Личность угонщика установили — им оказался 24-летний житель Курганинского района. Его задержали на территории Темрюка. Возбудили уголовное дело об угоне, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Читайте также: в Сочи двое угонщиков случайно сожгли машину, пытаясь ее завести.