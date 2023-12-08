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Угонщик не вписался в поворот и опрокинул машину в кювет в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugonshhik-ne-vpisalsya-v-povorot-i-oprokinul-mashinu-v-kyuvet-v-sochi
Угонщик не вписался в поворот и опрокинул машину в кювет в Сочи

Инцидент произошел на улице Дарвина в поселке Кудепста города-курорта.

Молодой человек вскрыл микроавтобус Nissan, замкнул провода, завел машину и отправился кататься по городу. Однако проехать он смог всего 300 метров — дальше не удалось войти в поворот. Автомобиль опрокинулся на бок, а угонщик сбежал.

Личность угонщика установили — им оказался 24-летний житель Курганинского района. Его задержали на территории Темрюка. Возбудили уголовное дело об угоне, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

Читайте также: в Сочи двое угонщиков случайно сожгли машину, пытаясь ее завести.

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