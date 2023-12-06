В Сочи двое угонщиков случайно сожгли машину, пытаясь ее завести

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи. Одного из подозреваемых задержали, второго разыскивает полиция.

Обстоятельства произошедшего полицейские установили с помощью камер видеонаблюдения.

По данным следствия, 35-летний приезжий с сообщником пытались угнать на парковке ВАЗ-2105. Они проникли в салон через переднюю пассажирскую дверь и, чтобы завести машину, замкнули провода под панелью. В этот момент «пятерка» загорелась. Злоумышленники скрылись.

Автомобиль удалось быстро потушить, никто не пострадал. Правоохранители задержали одного из подозреваемых. На него завели уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Местонахождение его сообщника устанавливается, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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