Мужчина поджег три машины в Краснодаре из неприязни к службе каршеринга

Ущерб от действий 33-летнего жителя Новороссийска составил порядка 4 млн рублей.

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Кожевенной горят три машины — Changan, «Москвич» и Mazda.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что одна из машин принадлежит местному жителю, а две другие — собственность компании, оказывающей услуги по аренде автомобилей. Отечественный автомобиль полностью выгорел, а иномарки успели потушить очевидцы.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Новороссийска. У мужчины уже имеется судимость. Подозреваемого задержали в его доме в Новороссийске.

Выяснилось, что мужчина испытывал личную неприязнь к организации-арендатору. Он облил три машины воспламеняющейся жидкостью, поджег зажигалкой и скрылся.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

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