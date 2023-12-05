Улицу Краснодара на время перекрыли из-за сгоревшего автомобиля

Инцидент произошел на улице Московской около 17:00. В районе пересечения с Зиповской загорелась машина.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что автомобиль горел на проезжей части. Из-за этого полицейские на время перекрыли движение на Московской в сторону 40-летия Победы. В час-пик в этом районе образовались сильные пробки. На месте происшествия также работали пожарные и бригада скорой помощи.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили находившиеся рядом две иномарки. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе причины возгорания машины, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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