Две иномарки сгорели ночью в Кропоткине

Сообщение о возгорании автомобилей на улице Аэродромной в Кропоткине поступило диспетчеру Кавказского пожарно-спасательного гарнизона 2 декабря в 3:04.

В 3:10 пожарные прибыли на место и установили, что горят два автомобиля. В 3:11 огонь локализовали, в 3:16 — полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщает Telegram-канал пожарной охраны Кавказского района, сгорели автомобили марок Chevrolet Cruze и Ford Mondeo.

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