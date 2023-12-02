Крупный пожар уничтожил несколько гостевых домиков в Геленджике

Сообщение о возгорании построек на улице Подгорной в хуторе Бетта поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 2 декабря в 0:11.

В 1:20 на место прибыли пожарные и установили, что горят частные жилые дома. В 1:30 огонь локализовали, в 3:35 — ликвидировали открытое горение. В 5:20 пожар полностью потушили.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 21 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара сгорели постройки на четырех земельных участках. При пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние участки, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram.

По словам главы Пшадского сельского округа Геленджика Александра Рыкуна, пожар возник из-за того, что владелец одного из гостевых домиков после сильного шторма и ливней пытался просушить его обогревателем.

«Произошло замыкание — и мгновенно все вспыхнуло. Строения некапитальные, из легковоспламеняющихся материалов плюс ветер — все это быстро сгорело», — цитирует главу сельского поселения RT.

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