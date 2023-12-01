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Пожар площадью 4 тыс. кв. метров произошел на вещевом рынке в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-ploshhadyu-4-tys-kv-metrov-proizoshel-na-veshhevom-rynke-v-rostove-na-donu
Пожар площадью 4 тыс. кв. метров произошел на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
Фото t.me/mchs_rostov

Сообщение о пожаре на рынке «Темерник» поступило в МЧС 30 ноября в 20:39.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горят торговые павильоны с вещами на площади 1 тыс. кв. м. В 0:55 пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

В 1:15 ликвидировали открытое горение. В 6:02 пожар полностью потушили. На месте работали 113 человек и 33 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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