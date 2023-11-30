Бастрыкину доложат о расследовании гибели шести человек при пожаре на Кубани

Пожар в частом доме на улице Центральной в поселке Высокий Курганинского района произошел 29 ноября около 1:55.

В результате пожара погибла семья из шести человек, включая четверых детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах гибели семьи в результате пожара в жилом доме в поселке Высоком Курганинского района, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в частном доме на улице Центральной в поселке Высоком поступило в МЧС 29 ноября в 1:55. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 72 кв. м. Ликвидировать пожар удалось в 3:12. Сообщалось, что в доме в апреле текущего года был установлен пожарный извещатель. По данным следствия, в доме жили супруги 33 лет и 32 лет и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела всех шестерых погибших. По предварительной информации, семья являлась благополучной, на учетах не состояла.