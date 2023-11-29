После смерти многодетной семьи при пожаре на Кубани завели уголовное дело

Пожар в частом доме на улице Центральной в поселке Высокий Курганинского района произошел 29 ноября около 1:55.

По данным следствия, в доме проживали супруги 33 лет и 32 лет и их малолетние дети в возрасте от 2 до 11 лет. О пожаре в экстренные службы сообщили соседи. После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела всех шестерых погибших. По предварительной информации, семья являлась благополучной, на учетах не состояла.

На месте пожара работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, причины и условия произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем главы следственного управления СКР по краю Андрея Константиновича Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 72 кв. м. Ликвидировать пожар удалось в 3:12. Сообщалось, что в доме в апреле текущего года был установлен пожарный извещатель.