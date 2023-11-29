Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе

О пожаре в частном доме на улице Центральной в поселке Высоком в экстренные службы сообщили 29 ноября в 1:55.

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 72 кв. м. Ликвидировать пожар удалось в 3:12.

В тушении возгорания участвовали 39 человек и 15 единиц техники.

При разборки конструкций сгоревшего дома обнаружили тела шести человек.

Уточняется, что семья не состояла на учете как неблагополучная, за распитием спиртных напитков замечена не была. Пожарный извещатель был установлен в апреле текущего года.

Для установления причин пожара на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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