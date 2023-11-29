Мусор на площади 90 кв. метров загорелся рядом с фермой в Крымском районе

О пожаре на южной окраине поселка Фадеево в экстренные службы сообщили 28 ноября в 22:04.

По сообщениям местных жителей, там располагается ферма.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит мусор. Огонь охватил 90 кв. м. Пожар локализовали в 22:25, а в 23:10 возгорание полностью ликвидировали.

Пострадавших и погибших нет. В ликвидации пожара участвовали семь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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