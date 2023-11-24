В Джубге загорелись четыре гаража на площади 250 кв. метров

Пожар произошел вечером 24 ноября на Новороссийском шоссе.

О возгорании в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что огонь охватил несколько зданий.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:34. По прибытии спасатели установили, что загорелись 4 гаража площадью 200 кв. м.

В 19:58 пожар локализовали на площади 250 кв. м, в 20:20 ликвидировали открытое горение.

В тушении участвую 11 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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