Пожар площадью 70 кв. метров произошел в частном доме в Туапсинском районе

Сообщение о возгорании частного дома на улице Черноморской в селе Ольгинка поступило диспетчеру Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона 23 ноября в 17:36.

В 17:49 пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание одноэтажного частного дома.

В 18:00 пожар локализовали, в 18:55 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 70 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

На месте работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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