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Отечественная легковушка выгорела дотла в центре Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otechestvennaya-legkovushka-vygorela-dotla-v-tsentre-novorossijska
Отечественная легковушка выгорела дотла в центре Новороссийска
Фото t.me/ng_nov

Сообщение о пожаре на улице Энгельса поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 22 ноября в 20:02.

Пожарные расчеты прибыли на место. В 20:12 огонь локализовали. В 20:16 — полностью потушили. Площадь пожара составила 6 кв. м.

На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, горел автомобиль «Лада». Машина была полностью охвачена огнем. Легковушка сгорела дотла.

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