Пожарные спасли ребенка и взрослого из горящего дома в Краснодаре

О пожаре на улице Кузнечной в экстренные службы сообщили 20 ноября в 15:57.

Прибыв на место в 16:05, пожарные установили, что горит одноэтажное здание. Огонь охватил 80 кв. м.

В 16:17 возгорание локализовали на той же площади, в 17:12 пожар ликвидировали. При пожаре спасли двух человек, в том числе одного ребенка. Еще одного ребенка эвакуировали.

В тушении пожара участвовали 19 человек и пять техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: восьмилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Щербиновском районе.