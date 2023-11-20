Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Щербиновском районе

О пожаре в переулке Комсомольском в селе Екатериновка в экстренные службы сообщили 19 ноября в 13:40.

Прибыв на место в 14:00 пожарные установили, что горит частный жилой дом. Огонь охватил 70 кв. м. Пожар быстро локализовали на той же площади, в 14:10 полностью ликвидировали. К тушению возгорания привлекалось 28 человек и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара погибла 8-летняя девочка, еще два человека пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Установлено, что в доме жила семейная пара с двумя детьми. Здание отапливали при помощи дровяной печи. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат, взрослым и их 6-летнему сыну удалось покинуть горящий дом. После отец вернулся и вынес из дома дочь. Пожарных вызвали очевидцы. Прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

Одной из возможных причин возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с печью. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Расследование уголовного дела находится под контролем главы краевого управления СКР Андрея Константиновича Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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