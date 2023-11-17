Крупный пожар в системе охлаждения воды произошел на МЖК в Краснодаре

Сообщение о возгорании на улице Тихорецкой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 17 ноября в 10:23.

В 10:39 пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание градирного корпуса на территории МЖК «Краснодарский».

В 11:02 огонь локализовали, в 11:09 — ликвидировали открытое горения. В 11:27 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

На месте работали 25 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей Краснодара предупредили о запахе гари от сжигаемой рисовой соломы.