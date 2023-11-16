Жителей Краснодара предупредили о запахе гари от сжигаемой рисовой соломы

По данным МЦУ Краснодара, аграрии 23 и 27 ноября будут проводить плановое сжигание рисовой соломы в полях пригорода столицы Кубани.

В связи с этим жители Краснодара могут почувствовать запах гари. Сжигание проведут с учетом направления ветра и его скорости ветра в дневное время.

Специалисты будут контролировать показатели атмосферного воздуха. Разрешение от МЧС на сжигание соломы получено, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», каждый год на Кубани выращивают рис на площади около 110 тыс. га. После его уборки остается много рисовой соломы. Чтобы от нее избавиться, аграрии прибегают к самому простому и доступному способу — сжиганию прямо на полях. Сжигание рисовой соломы — ежегодная процедура во всех хозяйствах, где выращивают эту культуру. Утилизацию проводят только при ясной погоде.