Пострадавшие в ДТП в Тихорецком районе 4 детей остаются в тяжелом состоянии

В минздраве Кубани 2 апреля рассказали о состоянии шестерых пострадавших в смертельном ДТП в Тихорецком районе.

В аварии, которая произошла накануне поздно вечером, пострадали 6 человек, в том числе четверо детей. Всех госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ.

«На утро 2 апреля состояние двух взрослых пациентов средней тяжести, стабильное. Состояние детей остается тяжелым, два пациента переведены в детскую краевую больницу, запланирован перевод третьего пациента», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Глава кубанского минздрава также сообщил о том, что с пострадавшими на месте работают специалисты Детской краевой клинической больницы. Всем пациентам оказали полный комплекс лечебных и диагностических процедур, проводят телемедицинские консультации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла вечером 1 апреля на автодороге «Кавказ» в Тихорецком районе. Водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП водитель Lada погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из Lada, а также водитель и пассажир иномарки.