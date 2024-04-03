В Тихорецке задержали виновника аварии со спортсменами из Липецка

Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас пострадавшие в ДТП подростки с травмами различной степени тяжести госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также в больнице находится 41-летняя пассажирка виновника аварии.

Следователь намерен ходатайствовать перед судом заключении обвиняемого под стражу. Назначены и проводятся необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 1 апреля на трассе «Кавказ» в Тихорецком районе. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Пострадали 6 человек: 4 ребенка из отечественной легковушки, а также водитель и пассажир Skoda.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, состояние детей остается тяжелым. Погибший водитель отечественной легковушки — тренер по велоспорту из Липецка, он вез детей на сборы. СК возбудил уголовное дело.