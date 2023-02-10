Вениамин Кондратьев занял второе место в медиарейтинге губернаторов ЮФО в январе

Медиарейтинг глав регионов РФ за январь составила компания «Медиалогия». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял в рейтинге губернаторов в Южном федеральном округе второе место.

Среди глав всех регионов России Вениамин Кондратьев занял 23 место.

Основой для рейтинга является медиаиндекс — показатель состояния инфополя, формируемого средствами массовой информации вокруг персоны. Он позволяет оценить репутацию с учетом цитируемости, характера упоминания, роли персоны в общении и наличия прямой или косвенной речи.

Первое место среди глав регионов ЮФО занял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, тройку лидеров замкнул глава Крыма Сергей Аксенов.

В первую пятерку общего медиарейтинга вошли глава ДНР Денис Пушилин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, говорится в материалах «Медиалогии».

Самыми цитируемыми в январе были новости с комментариями Вениамина Кондратьева о помощи мобилизованным, добровольцам и их родственникам. Кроме того, цитировали новости о реконструкции Краснодарского государственного цирка, строительстве первого краевого промышленного парка в Армавире и возведении собственного IT-парка. Также цитировали новость о том, что курорты Кубани в новогодние праздники посетили более 120 тыс. человек.