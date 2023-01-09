В 2023 году стартует строительство первого краевого государственного промпарка в Армавире

О планах создания в Армавире первого краевого государственного промпарка рассказал 9 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что развитие сети промпарков является важной составляющей успеха и залогом дальнейшего развития промышленности.

«В 2023 году важно начать создание первого краевого государственного промпарка в Армавире. Тогда к концу года сеть индустриальных парков Кубани будет состоять уже из восьми действующих объектов. Сегодня территории востребованы у бизнеса, ведь такие площадки обеспечены всей необходимой инфраструктурой», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что на Кубани продолжается создание площадок «под ключ», где инвесторы могут ускорить реализацию своих проектов и минимизировать издержки. Территорию для размещения промпарка в Армавире уже определили. Промышленную инфраструктуру и производства разместят на площади 90,6 га. На создание объекта планируют направить 5,7 млрд рублей из краевого бюджета.

«Этот промпарк будет иметь импортозамещающую направленность. Уже есть понимание по потенциальным резидентам. Есть договоренности по девяти проектам на общую сумму более 65 млрд рублей и созданием почти тысячи рабочих мест», — сказал Руппель.

В настоящее время на Кубани порядка 30 резидентов работают на территории 6 промпарков. Два промпарка находятся в Краснодаре, по одному — в Динском, Кавказском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. Продолжается строительство индустриальных парков «ТехПромпарк-Северный» и «ВБ Кубань», в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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