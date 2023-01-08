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Кондратьев: 30 резидентов работают на территории промпарков Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-30-rezidentov-rabotayut-na-territorii-promparkov-kubani
Кондратьев: 30 резидентов работают на территории промпарков Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 8 января.

По его словам, создание сети индустриальных парков — один из приоритетов развития промышленного производства на Кубани. Это позволит обеспечить условия для индустриального роста в регионе и снять инфраструктурные ограничения.

«Мы активно помогаем управляющим компаниям промпарков в создании необходимой инфраструктуры на таких площадках. Для инвесторов доступны различные меры господдержки, налоговые льготы и преференции на землю. Сегодня на Кубани на территории 6 промпарков уже работают 30 резидентов», — сказал Кондратьев.

Сейчас две площадки находятся в краевом центре, по одной — в Кавказском, Усть-Лабинском, Динском и Мостовском районах. Готовят к запуску предприятие в седьмом парке в Краснодаре — «ТехПромпарк-Северный». Соглашение о создании подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, в 2022 году начали реализовывать проект по созданию промпарка в Армавире. Такие же площадки планируют открыть в Новороссийске, Крымском, Апшеронском, Белореченском и Динском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2022 году в экономику Краснодарского края инвестировали около 600 млрд рублей.

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