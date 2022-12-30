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В 2022 году в экономику Краснодарского края инвестировали около 600 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2022-godu-v-ekonomiku-krasnodarskogo-kraya-investirovali-okolo-600-mlrd-rublej
В 2022 году в экономику Краснодарского края инвестировали около 600 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным специалистов Росстата, рост инвестиций на Кубани за 9 месяцев этого года составил 107%.

«По итогам года планируем выйти на объем порядка 600 млрд рублей — это рекордный уровень со времен Олимпийской стройки. Интерес инвесторов к региону растет», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что в текущем году на Кубани инвестиционных соглашений заключили на 30% больше, чем в 2021 году. Сейчас в активной стадии находятся 483 крупных проекта на общую сумму около 2,6 трлн рублей. Это позволит создать в регионе более 82 тыс. новых рабочих мест.

Всего в этом году в крае успешно реализовали 84 крупных инвестпроекта на общую сумму 71 млрд рублей, создав 2,7 тыс. рабочих мест.

«Инвестиции — это игра в долгую, и наши сегодняшние результаты — это плоды тех решений, которые мы принимали последние пару лет. Но если остановиться, можно очень быстро откатиться назад», — отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

В 2022 году на Кубани 30 инвестиционных проектов получили государственную поддержку на общую сумму около 62 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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