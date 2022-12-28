Инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» превысили 23 млрд рублей

Мастер-план по развитию курорта с учетом инфраструктуры обойдется в сумму порядка в 23,2 млрд рублей. Из них на строительство туробъектов, среди которых отели, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр, направят 16,6 млрд рублей.

Мастер-план утвердили ГК «Абрау-Дюрсо» и корпорация «Туризм.рф». Ранее представитель компании называл сумму в 15 млрд рублей.

В настоящее время на курорте представлена в основном развлекательная инфраструктура.Номерной фонд при этом составляет только 65 номеров в собственных отелях. По мнению представителей компании, это не отвечает турпотоку. Поэтому номерной фонд планируют увеличить к 2029 году до 704 номеров. Предполагается, что турпоток при этом вырастет с 500 тыс. человек до 1 млн человек в год.

Эксперты полагают, что 24 млрд рублей не достаточно для возведения такого курорта. Также по их словам, возврат инвестиций в проект может составить 15-20 лет, а номерной фонд по завершении проекта может остаться недостаточным для целей курорта, пишет газета «Ведомости».

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