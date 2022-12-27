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Курорт «Новая Анапа» планирует привлечь свыше 350 млрд рублей инвестиций на Кубань

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kurort-novaya-anapa-planiruet-privlech-svyshe-350-mlrd-rublej-investitsij-na-kuban
Курорт «Новая Анапа» планирует привлечь свыше 350 млрд рублей инвестиций на Кубань
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По мнению Чернышенко, на сегодняшний день потенциал Краснодарского края реализован не полностью. Развитие индустрии замедлятся из-за дефицита гостиниц и пляжей.

«Создание всероссийского курорта «Новая Анапа» на территории 1 тыс. 600 га позволит создать для российских туристов 15 тыс. новых гостиничных номеров, увеличить на 17 км песчаные пляжи. На курорте будут построены набережные, рестораны, аквапарк, сервисная инфраструктура. Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тыс. новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций», — сказал Чернышенко.

Гендиректор корпорации АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил, что была проделана предварительная работа по проекту курорта.

«Есть ряд предложений по преференциям, которыми можно наделить эту территорию для привлечения инвесторов. При проектировании и строительстве инфраструктуры необходимо привлечь институты развития, крупные банки, а также создать общественный экспертный совет», — сказал Суханов.

По итогам заседания Чернышенко поручил подготовить детальный план-график реализации проекта. Согласованные решения планируют принять до 1 февраля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», курорт «Новая Анапа» позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно более 3 млн туристов в год.

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