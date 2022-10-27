Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год

Фото пресс-службы администрации Анапы

Для реализации проекта курорта «Новая Анапа» создадут рабочую группу, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация «Туризм.РФ» и администрация Краснодарского края. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что создание «Новой Анапы» даст региону тысячи новых рабочих мест и дополнительно привлечет на Кубань свыше 3 млн отдыхающих ежегодно.

«По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта «Новая Анапа» на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан четырех новых регионов», — сказал Чернышенко.

По словам Чернышенко, отдых у моря выбирают свыше 60% россиян, не только летом, но и в межсезонье.

«По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 млн россиян. В том числе 3,7 млн детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 млн человек», — сказал Чернышенко.

Администрация Краснодарского края и корпорация «Туризм.РФ» в феврале заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках будут вести строительство туробъектов нового курорта, сообщает РИА «Новости».

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