В Адыгее на первый этап строительства курорта «Лагонаки» выделят 19 млрд рублей
Экономика
06.10.2022 08:37
В эксплуатацию первый этап курорта планируют ввести к 2025 году. Стоимость проекта оценивается в 19 млрд рублей.
Об этом на встрече с турецкой делегацией рассказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Он сообщил, что в 2022 — 2024 годах Правительство РФ предоставит субсидию на 6,2 млрд рублей. Также планируется, что сумма внебюджетных инвестиций к 2030 году составит 45 млрд рублей.
На эти средства планируют построить 37 км горнолыжных трасс и2,5 тыс. гостиничных номеров. А также создать 2 тыс. рабочих мест, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о решении построить в Адыгее всесезонного курорта сообщили в июне 2021 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 23 млрд рублей.
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