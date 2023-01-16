Краснодарский цирк закрыли на реконструкцию

Об этом 16 января сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что здание Краснодарского цирка находится в аварийном состоянии. Его капитально не ремонтировали более 50 лет.

«Краснодарский цирк — это один из символов города. Помню, как еще школьником приезжал сюда посмотреть представления. С сегодняшнего дня он закрыт на масштабную реконструкцию», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что во время реконструкции в цирке увеличат зрительный зал, благоустроят прилегающую территорию, а на манеже создадут возможность проводить шоу на воде и льду.

Кондратьев выразил уверенность, что после реконструкции цирк станет предметом гордости Кубани и любимым место для ее жителей.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова уточнила, что здание Краснодарского цирка 1970 года постройки давно не отвечает современным требованиям, поэтому его придется полностью демонтировать.

«По поручению губернатора построим новое универсальное здание. Здесь будут проходить не только цирковые, но и городские, краевые мероприятия», — написала Минькова в Telegram.

Вице-губернатор добавила, что количество мест в зрительном зале в новом здании цирка составит 2 тыс. Там появится кафе и летняя площадка. Для улучшения логистики предусмотрят дополнительный въезд для автобусов и двухуровневый подземный паркинг. Гримерки и зоны размещения животных сделают комфортней и современней.

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