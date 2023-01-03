В новогодние каникулы на курортах Краснодарского края отдыхают более 120 тыс. человек

Об этом 3 января рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Традиционно в новогодние каникулы курорты Краснодарского края пользуются популярностью. В эти дни у нас отдыхают больше 120 тыс. туристов со всей страны», – написал Кондратьев.

В Сочи из них приехали около 80 тыс. гостей. В крае работают около 2 тыс. средств размещения – пансионатов, отелей, гостиниц. Они рассчитаны на 220 тыс. мест.

В зимний сезон наиболее востребованы отели горного кластера и черноморского побережья. Например, в Сочи места размещения заполнены почти на 80%, в Геленджике — на 60%, в Анапе — на 55%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» превысили 23 млрд рублей.