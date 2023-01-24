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Кондратьев: новый IT-парк станет одним из ведущих инновационных центров Юга РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-novyj-it-park-stanet-odnim-iz-vedushhih-innovatsionnyh-tsentrov-yuga-rf
Кондратьев: новый IT-парк станет одним из ведущих инновационных центров Юга РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый IT-парк планируют открыть в Краснодаре в 2025 году. Этапы реализации проекта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с инвестором, учредителем научно-производственного предприятия «МВС» Александром Фоминым.

Глава Кубани подчеркнул, что новый IT-парк необходим для прорыва в технологических направлениях АПК, туризма, промышленности, городской среды и логистики.

«Он станет одним из ведущих инновационных центров на Юге России. Объединит порядка 500 талантливых специалистов, которые будут разрабатывать IT-продукты и запускать их в производство. Это позволит краю стать еще более инвестиционно-привлекательным. В таких мощных проектах мы заинтересованы и готовы всячески поддерживать», — сказал Кондратьев.

Александр Фомин отметил, что IT-кластер станет отправной точкой в решении задач, которые ставит цифровая экономика.

«Соглашение о строительстве IT-парка мы подписали на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. За это время проект стал еще более востребованным. Увеличился объем инвестиций и его площадь. Строительство идет по плану, от графика не отклоняемся. Видим поддержку со стороны края. Уверен, объект будет сдан вовремя — в 2025 году», — сказал Фомин.

Объем инвестиций в проект превышает 300 млн рублей. IT-парк разместят на участке площадью 1 га. Площадь помещений составит 20 тыс. кв. м. В настоящее время уже построили первый этаж и подвели электричество.

IT-парк будет включать бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру, площадку для подготовки специалистов.

Также на совещании обсудили возможность создания БПЛА. На Кубани уже разрабатывают дроны для сельского хозяйства, экологического мониторинга, энергетической инфраструктуры, нефтегазового сектора, а также для нужд СВО.

«Сегодня важно не только создать площадку для сборки дронов, но и наладить выпуск электронных комплектующих для них в промышленных масштабах», — сказал Кондратьев.

Сегодня на Кубани для импортозамещающих предприятий предусмотрены льготы. Регион финансирует 30% затрат на их создание, освобождает от краевых налогов, предоставляет льготные займы под 0,1%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: развитие технологий в IT-ритейле обсудили в Краснодаре.

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