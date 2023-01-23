Развитие технологий в IT-ритейле обсудили в Краснодаре

Рабочая встреча прошла 23 января в инновационном центре «Аквариум». В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, торговых сетевых компаний и специалистов отрасли.

По мнению участников встречи, основным направлением развития в 2023 году станет цифровизация ритейла. В поиске инновационных решений предпринимателям помогут представители технологической сферы Кубани.

«Формат мероприятий «Воронки» дает возможность сгенерировать лучшее решение для представителей госструктур или предпринимателей. Поэтому заказчику выгоднее заявить на хакатоне о своей потребности, чтобы IT-команды поборолись за право быть заказчиком. Как правило, по итогу конкурса бизнесмены продолжают совместную работу с молодыми инноваторами и реализуют проект, который отвечает их запросу. Уверены, что участие в хакатонах поможет внедрить инновационные решения», — сказала замглавы краевого департамента инвестиций и развития МСП Татьяна Гончарова.

Организатором мероприятия выступил региональный Фонд развития инноваций, при поддержке департамента инвестиций и развития МСП и департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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