Кондратьев: на Кубани на 13 тыс. выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 23 января на заседании совета по развитию предпринимательства.

Глава Кубани отметил, что последние три года были сложными из-за пандемии COVID-19 и самых масштабных в мировой истории санкций.

«Но все это, в первую очередь, дает нам перспективы для создания экономического суверенитета страны. В прямом диалоге с бизнесом мы заново выстраивали торговую логистику, находили партнеров, решали вопросы с дефицитом сырья и оборудования. Хочу поблагодарить всех за участие в этой работе. По итогам 2022 года в крае на 13 тыс. выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе их более 279 тыс. В этой сфере трудятся более 1,1 млн жителей. Сегодня наша задача — продолжать создавать условия для развития. Скорректировать планы и продумать алгоритм совместного экономического успеха», — сказал Кондратьев.

Замглавы Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что половина всего МСП региона приходится на три крупных города. Это Краснодар, Сочи и Новороссийск. Эти города демонстрируют и наибольшую динамику по росту количества субъектов. Говоря о районах, вице-губернатор выделил в качестве лидеров Динской, Славянский и Туапсинский.

«Низкую динамику роста малого и среднего бизнеса по сравнению с общекраевым уровнем показали Геленджик, Анапа, Армавир и Горячий Ключ. В Белоглинском и Новопокровском районах прирост составляет менее 1%. А в Ейском зафиксировано единственное в крае снижение — на 0,5%. Прошу глав этих муниципалитетов пересмотреть направление работы. Мы особенно внимательно будем отслеживать ваши показатели в течение этого года», — сказал Руппель.

Губернатор Кубани отметил, что муниципальная власть должна быть в постоянном диалоге с бизнесом. Он дал поручение Александру Руппелю организовать выезды специалистов в отстающие города и районы.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что экономика края развивается благодаря принятым мерам поддержки. По его словам, системная работа в этом направлении поможет преодолеть трудности.

«Потенциал экономики большой за счет принятой в регионе стратегии развития. Органы власти в это непростое время реализуют понятные для бизнеса программы — меры поддержки и преференции. Это целенаправленная и системная работа, которая позволит пережить непростые времена», — сказал Бурлачко.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей на Кубани Игорь Якимчик рассказал, что в крае создали справедливые условия для предпринимателей. Он также поблагодарил администрацию за поддержку бизнеса. Он отметил, что за прошлый год к ним поступило 1 тыс. 920 обращений, снизилось число жалоб, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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