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Кондратьев: льготы для семей участников СВО не просто будут, а уже должны быть

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-lgoty-dlya-semej-uchastnikov-svo-ne-prosto-budut-a-uzhe-dolzhny-byt
Кондратьев: льготы для семей участников СВО не просто будут, а уже должны быть
Видео канала «Кубань 24»

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в рамках «Прямой линии» обратилась Ирина Машукова из Мостовского района. Она спросила, будут ли льготы на оплату детского сада для семей погибших мобилизованных.

«Мы предусмотрели их в бюджете. Льготы не просто будут, а уже должны быть, в том числе для детей мобилизованных, добровольцев, по всем направлениям, где мы можем эти льготы предоставить. С точки зрения той цены, которую платят добровольцы, мобилизованные, — это ничто» — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что все обращения от семей участников СВО возьмут под контроль и сформируют список, из каких районов обращались люди.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

  • по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;
  • с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);
  • на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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