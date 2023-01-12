Кондратьев: льготы для семей участников СВО не просто будут, а уже должны быть

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в рамках «Прямой линии» обратилась Ирина Машукова из Мостовского района. Она спросила, будут ли льготы на оплату детского сада для семей погибших мобилизованных.

«Мы предусмотрели их в бюджете. Льготы не просто будут, а уже должны быть, в том числе для детей мобилизованных, добровольцев, по всем направлениям, где мы можем эти льготы предоставить. С точки зрения той цены, которую платят добровольцы, мобилизованные, — это ничто» — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кондратьев подчеркнул, что все обращения от семей участников СВО возьмут под контроль и сформируют список, из каких районов обращались люди.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.