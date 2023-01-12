Прямая линия: в Отрадненском районе в мае начнут строить газопровод в хутор Романчуков

Хуторяне сообщили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой линии», что они давно мечтают, чтобы в хутор провели сетевой газ.

В хуторе живут около 250 человек, в основном пенсионеры. Они вынуждены отапливать свои дома дровами. Администрация сельского поселения смогла оплатить схему газификации, но не сам проект. По словам жителей, газопровод проходит на расстоянии 1,5 км от хутора.

Губернатор подчеркнул, что газ должен быть в каждом населенном пункте. Сейчас газифицировано уже 85% края.

«Сегодня в рамках программы «Газпрома» у нас четыре муниципальных образования вошли в федеральную программу, чтобы довести газ до тех населенных пунктов, где его еще нет. Конкретно в рамках вашего вопроса. Я возьму его под свой контроль. Если труба около вашего хутора проходит, то мы постараемся решить этот вопрос, чтобы газ к вам в хутор зашел и оказался у вас в домах», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам Вениамина Кондратьева, в Отрадненском районе газопровод планируют провести в шесть хуторов. В хуторе Романчукове прокладывать газ начнут в мае.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44;

с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram;

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.