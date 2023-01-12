Прямая линия: строительство нового детсада в Тимашевском районе стартует 1 июня

Во время «Прямой линии» губернатора был решен вопрос о детсаде в станице Новокорсунской Тимашевского района.

На «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обратилась местная жительница, мама двоих детей Анастасия Димухаметова. Она рассказала, что детский сад в станице закрыли в марте 2021 года, его признали аварийным. В конце года 2021 года здание должны были снести и начать строительство нового. Срок сдачи — февраль 2024 года. Однако по сей день старое здание стоит, а детей жители возят в Тимашевск или соседний хутор.

«Строительство соцобъектов – вопрос для края животрепещущий. Мы его решаем. Задумайтесь, в этом году мы будем строить сразу 23 детсада, 20 школ, 23 офиса врача общей практики. Но надо обратить внимание на то, в каком состоянии существующие объекты. Там, где состояние требует капитального ремонта здание садика – это просто надо сделать. Тем более, если пообещали», — подчеркнул Кондратьев.

Губернатор вызвал в прямом эфире главу Тимашевского района Андрея Палия. Руководитель муниципалитета рассказал, что снос и последующее строительство планируют начать 1 августа 2023 года. Вениамин Кондратьев не согласился с такими сроками.

«Я за вас посчитал, что к 1 июня вы сможете выйти на снос объекта и строительство нового. А вы закладываете пять месяцев, на что? На безделье? Решение принято — 1 июня вы приступаете к сносу», — потребовал губернатор.

В результате строительство нового детского сада предполагается закончить к 2025 году.

Всего за последние семь лет в Краснодарском крае построили 74 школы и 168 детсадов, из них в 2022 году — 16 школ и 10 детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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