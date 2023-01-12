Кондратьев: каждый вопрос «Прямой линии» будет под контролем, пока по нему не найдут решение

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире телеканала «Кубань 24» отвечает на вопросы жителей и гостей региона.

«Мы проводим «Прямую линию» в начале года, потому что сегодняшний год намного важнее успехов предыдущего. Хотя нам есть чем гордиться — это и рекордные урожаи, и строительство социальных объектов, и очень серьезные успехи в наполнении бюджета. Но для жителей намного важнее увидеть результат уже сегодня», — подчеркнул глава региона.

Кондратьев отметил, что ответить лично на 10 тыс. поступивших вопросов невозможно, но пообещал, что ни один из них не останется без внимания.

«Каждый из них будет находиться на контроле до тех пор, пока по нему не будет найдено решение. Для меня это принципиально важно. Важен и формат «Прямой линии», где я могу посмотреть по количеству вопросов в той или иной сфере тенденцию, обратить на это внимание своих коллег и глав муниципалитетов, чтобы мы решали проблемы уже сейчас», — добавил Вениамин Кондратьев.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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