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В центре Краснодара ликвидировали аварию на теплотрассе

Происшествия
28.11.2022 14:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-likvidirovali-avariyu-na-teplotrasse
В центре Краснодара ликвидировали аварию на теплотрассе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О завершении работ на месте коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды жителей центра, сообщили 28 ноября в 14:25.

По данным «Краснодартеплоэнерго», рабочие уже завершили сварку технологических стыков и систему начали заполнять теплоносителем.

«Тепло и горячая вода уже поступают в дома жителей центральной части города. Насколько быстро батареи станут горячими у всех, в том числе, зависит от управляющих компаний. Важно исключить воздушные пробки и другие локальные проблемы на сетях», — цитирует сообщение «Краснодартеплоэнерго» пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Краснодара из-за утечки на теплотрассе 26 ноября остался без горячей воды и отопления. Ликвидировать ее планировали к 22:00 27 ноября, но работы затянулись. Мэр Евгений Наумов вечером 27 ноября дал поручение нарастить темпы ремонта. Утром 28 ноября сообщили, что на участке завершается сварка технологических стыков. Наумов потребовал провести анализ ликвидации аварии и дать оценку действий участников работ.

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