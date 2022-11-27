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В Краснодаре аварию на теплосетях планируют ликвидировать к концу дня 27 ноября

Происшествия
27.11.2022 14:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-avariyu-na-teplosetyah-planiruyut-likvidirovat-k-kontsu-dnya-27-noyabrya
В Краснодаре аварию на теплосетях планируют ликвидировать к концу дня 27 ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы завершат к 22:00. Аварийная бригада занимается заменой поврежденного участка сети на улице Орджоникидзе, 69.

«Хочу принести извинения жителям города за произошедшую аварийную ситуацию. Совместно с администрацией города приняли решение оперативно ограничить движение транспорта на улице Седина, чтобы выполнить работы в максимально сжатые сроки. К 22:00 планируем возобновить подачу теплоносителя в центре Краснодара», — рассказал гендиректор «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров.

Он отметил, что сейчас данный участок магистрали меняют. Также там ограничили движение транспорта, установили временные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными, использовать для объезда прилегающие улицы.

Аварию устраняют 16 человек и 10 единиц техники. Без тепла остаются 84 дома, это почти 7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без тепла и горячей воды 26 ноября остались жители улиц Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназической, Ленина, Леваневского, Красноармейской, Коммунаров, Комсомольской, Кирова, Октябрьской, Чкалова, Фрунзе, Кубанской набережной, Пушкина и других.

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